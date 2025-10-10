По энергетике Украины ударили почти 500 российских дронов и 30 ракет

Зеленский: Россия запустила по энергетике Украины более 450 дронов и 30 ракет

Российские военные за ночь выпустили по объектам энергетики Украины более 450 дронов и 30 ракет. Об этом в Telegram-канале сообщил президент республики Владимир Зеленский.

«В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Есть обесточивание в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Одесской и Полтавской областях. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Херсон и Кировоград», — написал Зеленский.

Мэр Киева Владимир Кличко утром 10 октября назвал сложной ситуацию с электричеством в городе. По его словам, все необходимые службы привлекли к ремонту.

Кроме того, ВС России вывели из строя около половины газодобывающих мощностей на Украине после массированных ударов по Харьковской и Полтавской областям.

«Укрэнерго» в Telegram-канале уточнило, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Всего отключения зафиксировали в 10 регионах страны.