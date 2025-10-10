В Киеве после взрывов наступила темнота

Мэр Киева Кличко назвал сложной ситуацию с электричеством после взрывов

В Киеве после взрывов начались перебои с электричеством. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению», — написал он.

До этого украинские журналисты сообщили о взрывах в городе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что атаки российской армии вывели из строя более половины газодобывающих мощностей на Украине. Речь идет о массированных ударах ВС России по объектам в Полтавской и Харьковской областях.

Украинские власти назвали обстановку критической и сообщили о ЧП партнерам по G7. Для покрытия возникшего дефицита нужно закупить 4,4 миллиарда кубических метров топлива, что стоит примерно два миллиарда евро. В итоге руководство киевского режима запросило помощи у партнеров.