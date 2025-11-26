«Трамп не будет играть в эту игру». Зеленскому запретят на ходу менять позицию по миру

Президент США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому менять позицию по ходу мирного процесса. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в беседе с украинской журналисткой.

«Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут», — процитировало ее РИА «Новости».

На прошлой неделе США предложили мирный план для урегулирования конфликта на Украине. По последним данным, американский президент Дональд Трамп сократил число пунктов договора с 28 до 22. Он уточнил, что первоначальное предложение США — это не план, а концепция.

Трамп также заявил, что прекращение наступления со стороны России стало бы уступкой для Украины.

Ранее секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко признал, что Украина находится в самой невыгодной позиции для переговоров с Россией за все время конфликта. По его словам, наступление российских войск сейчас считают особенно опасным.