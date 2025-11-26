Американский лидер Дональд Трамп заявил, что прекращение наступления со стороны России стало бы уступкой для Украины. Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета во время перелета во Флориду. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

Глава государства не согласился с мнением, что его мирный план якобы благоприятствует России. Политик подчеркнул, что прекращение наступательных действий российской армии уже стало бы серьезным шагом навстречу.

«Ну, они идут на уступки. Это большие уступки: они прекращают боевые действия и не захватывают еще больше земель», — сказал президент.

Он отметил, что такой вариант рассматривали бы как часть процесса урегулирования. Также глава Белого дома отверг утверждения, что Россия якобы не показывает готовности к компромиссам.

Ранее в журнале The Spectator сообщили, что политический капитал украинского президента Владимира Зеленского сильно истощился. Ситуация на фронте у ВСУ тоже оставляет желать лучшее. Россия имеет огромное преимущество.