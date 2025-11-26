Перед переговорами в Раде признали, что Украина находится в худшей позиции

Украина находится в самой невыгодной позиции для переговоров с Россией за все время конфликта. Такое мнение выразил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко в эфире радио NV.ua.

«Этот момент, какой мы сейчас имеем, худший вообще за все четыре года [конфликта]. Это самое плохое время для того, чтобы принимать участие в переговорах», — сказал он.

По словам Костенко, наступление российских войск сейчас считают особенно опасным. Если украинская сторона сядет за стол переговоров, то окажется в неудобном положении.

Ранее президент США Дональд Трамп сократил количество пунктов мирного договора с 28 до 22. Также он отметил, что первоначальное предложение Америки — это не план, а концепция.

Как отметили в журнале The Spectator, политический капитал украинского лидера Владимира Зеленского серьезно истощен. Ситуация на фронте тоже складывается плачевно для ВСУ. Россия может победить в конфликте несколькими способами, поэтому имеет серьезное преимущество.