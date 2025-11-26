Трамп сократил число пунктов мирного договора с 28 до 22

Президент США Дональд Трамп заявил, что количество пунктов в плане по мирному урегулированию на Украине сократилось с 28 до 22 пунктов. Об этом американский лидер сообщил журналистам.

Трампа спросили, на какие по его мнению уступки должна пойти Россия в урегулировании конфликта.

«Они берут каждый из 28 пунктов и сокращают до 22 пунктов», — заявил Трамп.

При этом он уточнил, что первоначальное предложение США — это не план, а концепция.

Ранее американские СМИ сообщали, что мирный план Трампа сократился до 19 пунктов. США и Украина продолжают обсуждение документа.

Президент России Владимир Путин, выступая на Совбезе РФ 21 ноября, заявил, что план Трампа может стать основой для окончательного мирного соглашения, но предметного обсуждения с Россией пока нет. Российский лидер связал это с тем, что Штатам, видимо, не удалось заручиться согласием Киева.

По мнению западных аналитиков, Путину выгоден любой расклад: что подписание мирного соглашения, что срыв переговоров. Во втором случае США откажутся продолжать финансирование Украины, что будет означать ее фактическое поражение.