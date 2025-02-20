Маск в очередной раз унизил Зеленского
Маск: Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа Украины
Президент Владимир Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа Украины. Такое заявление сделал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в соцсети Х.
«Зеленский не может заявлять о том, что представляет волю народа Украины, пока он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал миллиардер.
Ранее Маск с сарказмом прокомментировал заявление Зеленского, что его поддерживают 57% населения Украины. Он сказал, что в таком случае президент не должен бояться новых выборов.
Лидер США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и отметил, что тот не стремится к проведению голосования на Украине. Он отметил, что поддержка президента на Украине очень низкая, а Зеленский умел только играть на слабостях прежнего главы США Джо Байдена.