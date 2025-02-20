Маск в очередной раз унизил Зеленского

Президент Владимир Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа Украины. Такое заявление сделал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

«Зеленский не может заявлять о том, что представляет волю народа Украины, пока он не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы!» — написал миллиардер.

Ранее Маск с сарказмом прокомментировал заявление Зеленского, что его поддерживают 57% населения Украины. Он сказал, что в таком случае президент не должен бояться новых выборов.

Лидер США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и отметил, что тот не стремится к проведению голосования на Украине. Он отметил, что поддержка президента на Украине очень низкая, а Зеленский умел только играть на слабостях прежнего главы США Джо Байдена.