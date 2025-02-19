Украина резко отреагировала на заявления Дональда Трампа

Глава МИД Украины резко отреагировал на заявления американского лидера Дональда Трампа. Свой ответ высокопоставленный дипломат разместил на платформе Х .

Сибига заявил, что глава Украины Зеленский отказался «поддаться давлению Путина». По словам дипломата, «никто не может заставить Украину сдаться»

«Мы будем отстаивать свое право на существование», — заявил Андрей Сибига.

Ранее в среду, 19 февраля, президент США Дональд Трамп снова раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению главы США, Зеленский «уговорил» США потратить 350 миллиардов долларов на конфликт, выиграть который Украина не может.

Также Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в получении финансовой выгоды от украинского конфликта. Накануне американский лидер призвал провести на Украине президентские выборы.