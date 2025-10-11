Стартовавшая в начале года реформа Вооруженных сил Украины привела к полной ликвидации оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск. О новых изменениях в личном составе объявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский .

Он подчеркнул, что теперь все функции ликвидированных объединений передали группировкам войск, образованных на основе оперативных командований

«Командование Объединенных сил ВСУ также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами», — объявил Сырский.

Главком пояснил, что цель реформы направлена на усовершенствование и упрощение системы для роста эффективности.

По данным украинских СМИ, на смену группировкам придут 18 корпусов, которые станут нести ответственность за отдельные участки фронта. Журналисты подчеркнули, что пока изменения привели только к худшему, потому что в единый корпус объединили команды, каждая из которых использовала свои методы. Возникшая рассинхронность увеличила число потерь личного состава.

Кроме того, под сокращение попали командиры группировок, которые действовали достаточно эффективно. По мнению украинских военных экспертов, под видом реформы Сырский избавился от потенциальных конкурентов.