Кадровая бойня под видом реформы. Как Сырский начал убирать неугодных и развалил ВСУ

Командование украинских войск в рамках начатой в начале этого года реформы стало объединять уже слаженные бригады и подразделения в более крупные корпуса. Заявленные цели изменений: повышение эффективности на поле боя, сбережение военных и сокращение работников в тылу. На деле же все произошло ровно наоборот — под нож пошли эффективные командиры и слаженные бригады.

Как Сырский начал реформировать ВСУ и к чему это уже привело

О начале реформы объявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он заявил, что из действующих разнонаправленных бригад создадут 18 отдельных корпусов: 13 в Сухопутных войсках, по два в Национальной гвардии и Воздушно-десантных войсках и один в корпусе морской пехоты.

Сырский пояснил, что корпуса станут действовать на определенных участках фронта. Это решение окончательно позволит отказаться от разрозненных группировок в пользу упорядоченной системы командования.

Также система корпусов обещала дать командирам больше автономии. Если раньше любое движение войск требовало согласования с Генштабом, то новые объединения действуют самостоятельно с учетом обстановки и не дожидаясь приказа из центра. Фактически речь идет о переводе украинской армии на формат НАТО. Структура корпусов много лет действует в Вооруженных силах США, Великобритании, Польши и Германии.

На этом же фоне Генеральный штаб ВСУ объявил о сокращении штатной численности структурных подразделений и органов военного управления на 60%.

Начальник главного управления оборонного планирования Евгений Острянский заявил, что в рамках реформы ряд военных организационных структур ликвидируют полностью, а также оптимизируют существующие. Высвобожденных людей отправят в органы оперативного и тактического управления, а также в боевые части для ротации военных, которые давно находятся на фронте.

Положительного эффекта создание корпусов не дало и привело к росту потерь личного состава.

Как отметили авторы украинского проекта Deep State, слияние различных бригад привело к появлению «сборной солянки», когда одно подразделение привыкло действовать своими методами и не согласно с тем, что делают другие.

В начале августа часть 1-го корпуса Национальной гвардии отправилось к Доброполью, к которому подошли российские войска. При этом другая часть подразделений осталась на своих участках. Такая же рассинхронизация привела к разгрому и бегству ВСУ из Серебрянского лесничества.

Как Сырский использовал реформу ВСУ для решения личных задач

То, что реформа сделала только хуже показали огромные потери 17-го и 20-го корпусов, действующих к югу от Запорожья и на участке между Донецкой Народной Республикой и Днепропетровской областью, куда в середине августа впервые вошли российские войска.

Командующий ВСУ признавать свои ошибки не захотел и возложил всю ответственность на командиров корпусов Владимира Силенко и Максима Китухина, которые потеряли свои посты в начале сентября. Они стали первыми, кто остался без должностей в ходе начавшейся реформы. В конце сентября под ликвидацию попала оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) «Днепр» (бывшее название «Хортица»), которой последние восемь месяцев командовал Михаил Драпатый. Группа действовала на большом участке фронта от Запорожья до Харьковской области и отвечала в том числе за распределение снарядов между бригадами на подконтрольных им участках. Теперь все функции группировки должны лечь на плечи корпусов и находящиеся над ними новые структуры.

Решение Сырского раскритиковали военные эксперты Deep State. Они пояснили, что группировку нужно было сохранить в качестве временного органа до формирования полноценного корпуса. «„Днепр“ координировал единое управление подразделениями, распределял координацию и отвечал за логистику», — отметили авторы проекта. Возложение всех полномочий на оперативное командование корпуса, включая организацию обороны, подготовку личного состава, обеспечение резервов, вопросы снабжения скажется на координации действий с другими крупными подразделениями и ведением боевых действий.

Простые бойцы ощутили неэффективность такого решения на себе, заявив о значительной потере территории.

Командующий «Днепром» Михаил Драпатый вместе со своей командой отправится на одно из северо-восточных направлений фронта. Об этом сообщила газета «Украинская правда» со ссылкой на источники. Один из собеседников журналистов из числа старшего офицерского состава заявил, что ликвидацией группировки Сырский убрал конкурента в лице Драпатого. «С одной стороны, это логичный шаг, потому что у нас исчезает прослойка ОСГВ — она и должна исчезнуть с переходом на корпуса. А с другой стороны, этот шаг ничего не дает, потому что всем все равно командует Сырский» — пояснил он. Источник добавил, что несмотря на обещания предоставить командованиям корпусов самостоятельно принимать решения, главком ВСУ продолжает все держать под контролем и никто их руководящих корпусами офицеров не имеет право на маневр без подтверждения из Киева.

К чему приведет реформа

Переформатирование украинской армии связано прежде всего с недобором личного состава, поэтому соединения, где от изначальной численности бойцов осталось 30% или 40%, объединяют с другими. Об этом в комментарии 360.ru заявил военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. Он пояснил, что для получения полноценного состава одного объединения сливают два или даже три состава. «Это связано прежде всего с нехваткой людей. Медики, которые занимаются ранеными, сейчас находятся в шоке от того, что происходит в зоне спецоперации. Почти 80-90% связано с ударами FVP-дронов, которые сбрасывают взрывчатку с поражающими элементами», — подчеркнул Борзенко.

Беспилотники изменили формат ведения боевых действий, поэтому командование ВСУ начало перестройку оставшихся у него армейских подразделений и начало формирование корпусов.

Это более компактная система со своей артиллерией и вспомогательными частями. Сейчас ведение боевых действий значительно ускорилось, поэтому между приказом и исполнением должны проходить секунды. Корпуса должны решить эту проблему, но получится ли это сделать у украинских военных пока есть сомнения. Алекс Борзенко Военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия»

Он подчеркнул, что пока все свидетельствует о том, что командование ВСУ между собой переругалось и верхушка совсем не хочет нести ответственность за поражение, о чем говорит история с группировкой «Днепр»

«Это просто кувшин с ядовитыми змеями, которые друг друга грызут», — пояснил собеседник 360.ru. Борзенко добавил, что расформированная группировка «Днепр» отличалась от других тем, что состояла из кадровых и профессиональных военных. При этом, сколько там осталось живых от первого состава или тех, кто вступил туда в 2022 году, сейчас сказать невозможно. Но, вероятно, что остатки группировки сольют с другими частями в условиях небывалого дефицита людей.