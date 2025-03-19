Стало известно точное время телефонного разговора Трампа и Зеленского

Axios: Трамп созвонится с Зеленским в 17 часов по московскому времени

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский проведут телефонные переговоры в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщил Axios .

Разговор с американским коллегой Зеленский анонсировал еще днем. Он заявил, что намерен получить все детали от американской стороны, а после подготовить и озвучить свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Это будет первый личный разговор глав государств после скандала в Овальном кабинете Белого дома, который произошел 28 февраля 2025 года. Трамп и Зеленский поспорили во время разговора о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине. В результате между странами сорвалась сделка по редкоземельным металлам. Украинский президент покинул Вашингтон раньше времени и улетел в Великобританию.

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф позже заявил, что Зеленский отправил Трампу письмо с извинениями за публичную перепалку в Белом доме.