Самолет Зеленского вылетел из США в Лондон

Самолет украинского президента Владимира Зеленского вылетел с американской авиабазы Эндрюс в Лондон. Об этом сообщил ресурс Flightaware .

По его данным, борт приземлится в столице Великобритании примерно в 13:42 по московскому времени. Самолет сядет в аэропорту Станстед.

Ранее Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Перепалка началась при обсуждении перспектив мирного урегулирования. Американский лидер обвинил украинского коллегу в том, что его действия грозят эскалацией конфликта и могут привести к третьей мировой войне.

Зеленский отверг возможность урегулирования дипломатическим путем. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Соединенных Штатах имеют представление о ситуации. В ответ на это президент Украины заявил, что тот не был в его стране, поэтому не может осознавать масштаб ее проблем.

Позже в интервью Fox News Зеленский отказался извиняться за свое поведение. Он не понял, что именно сделал не так на встрече в Белом доме.