Дмитрий Кулеба не хотел уходить с поста министра иностранных дел Украины. Об этом сообщили европейские источники издания «Общественное» .

«Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, поэтому ситуация с назначением (нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги — прим. ред.) сложная», — отметили авторы публикации.

В среду, 4 сентября, Кулеба подал в отставку. Накануне Верховная рада утвердила его увольнение с поста министра. Как сообщило Bloomberg, Кулеба может заняться работой над укреплением отношений Украины с НАТО. После ухода с поста он побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По мнению бизнесмена Кима Доткома, его отставка сулит конец режима Зеленского. Предприниматель заметил, что Кулеба подал в отставку сразу же после того, как обвинил западных союзников в поражениях украинской армии на передовой.