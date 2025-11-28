Стоило главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку заявить о том, что страна никогда не откажется от части территорий, как к нему пришли с обысками детективы НАБУ, считает военкор РИА «Новости» Александр Харченко. Свою версию журналист опубликовал в Telegram-канале «Свидетели байрактара».

Александр Коц в своем канале также отметил, что Украина, судя по всему, выходит из мирного урегулирования по причине, которую неоднократно озвучивал российский лидер Владимир Путин.

Глава офиса просроченного президента Украины Ермак заявил, что Зеленский не может подписать отказ от территорий. <...> Собственно, Украину никто и не просил отказываться от территорий или признавать их российскими. Крым уже 11 лет не признан Незалежной.

«Что до Конституции, то Зеленский как раз вопреки ей до сих пор представляет свою страну. А еще в Конституции сразу несколько положений по языковым и национальным правам и свободам, которые не просто игнорируются, а напрямую нарушаются. Но это же другое», — сыронизировал Коц.

НАБУ и САП нагрянули с обысками к Ермаку утром 28 ноября. О следственных действиях сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Пока подробностей обысков нет.