Отказ Владимира Зеленского приехать в Москву для урегулирования украинского конфликта демонстрирует его слабость и неспособность к переговорам. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Отказ Зеленского показывает его слабость, неуверенность в себе и неспособность принести мир Украине. Зеленский боится ехать в Россию, боится народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан», — сказал Шеремет.

Украинский президент, по его мнению, ведет себя как нашкодивший кот, который спрятался и боится встретиться с людьми, посмотреть им в глаза. Депутат считает, что Зеленский вновь продемонстрировал свою подлость и нежелание искать компромиссы. У него было много шансов завершить украинский конфликт, но он ими не воспользовался, так как это ему невыгодно.

Зеленский отказался ехать в Москву и позвал Путина в Киев. Каирский исследователь экономики Ахмед Адель отметил, что президент Украины боится личной встречи с российским лидером. По его мнению, Путин не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. При этом авторы немецкого журнала Handelsblatt утверждали, что переговоры Путина и Зеленского в случае приезда последнего в Москву дадут России преимущество.