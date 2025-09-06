Зеленский отказался ехать в Москву и позвал Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News отказался от предложения российского лидера Владимира Путина провести переговоры о мирном урегулировании в Москве. Он позвал Путина в Киев.

«Он может приехать в Киев», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что не может посетить Москву, пока его страна ежедневно подвергается ракетным ударам и атакам. Он выразил уверенность, что Путин осознает это.

«Это то же самое, как если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — продолжил украинский президент.

По его мнению, Путин предложил это, чтобы перенести встречу.

Ранее советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума заявил, что диалог с Владимиром Зеленским, который, по его словам, «узурпировал власть», невозможен. По его словам, западные государства могли бы это заметить, если бы у них были «глаза и желание».