Президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS .

По его мнению, Путин не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

«Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится», — подчеркнул Адель.

Украинский лидер привык «действовать в связке с западными лидерами», считает эксперт. Речь идет о председатель Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенте Франции Эммануэле Макроне и канцлере ФРГ Фридрихе Мерце.

Ранее Путин пригласил Зеленского в Москву на переговоры. Тот отказался и предложил провести встречу в Киеве.