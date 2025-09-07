Переговоры Путина и Зеленского в Москве еще больше укрепят позиции России

Переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае приезда последнего в Москву дадут России преимущество. Об этом заявили авторы немецкого журнала Handelsblatt .

«Переговоры в Москве еще больше укрепят переговорные позиции Кремля», — подчеркнули журналисты.

Ранее Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай пригласил Зеленского в Москву, если он готов к встрече. Президент Украины отказался от поездки и предложил Путину приехать в Киев.

Каирский исследователь экономики Ахмед Адель предположил, что Зеленский боится личной встречи с российским президентом, поскольку привык «действовать в связке с западными лидерами».