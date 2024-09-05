США испугались возможных кадровых перестановок в руководстве Украины

Politico: кадровые перестановки в Киеве вызовут беспокойство в Белом доме

Кадровые перестановки в украинском правительстве могут стать причиной для беспокойства администрации президента США. Об этом сообщила газета Politico .

«Возможно, есть причины для беспокойства», — отметил источник издания в Белом доме.

В материале газеты подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает наполнять правительство лоялистами. Западные страны пока не критиковали за это украинского лидера, но в будущем ситуация может измениться.

Депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала изданию, что кадровые перестановки свидетельствуют о серьезном кризисе управления в государстве. По ее мнению, причиной массового увольнения чиновников стала централизация власти Зеленским и его офисом.

Ранее с поста министра иностранных дел Украины решил уйти Дмитрий Кулеба. Он подал заявление об отставке. Новым министром может стать первый замглавы МИД Андрей Сибига, отметили в газете «Украинская правда».