Кулебу могли отправить в отставку в апреле, но Госдеп выступил против

Economist: Кулебу могли заменить на Сибигу еще в апреле, но Госдеп помешал

Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency
Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба мог лишиться своего поста еще в апреле, но тогда отставке помешал Госдеп. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на источники.

«Источники предполагают, что судьба Кулебы была предрешена в апреле. <…> Источники предположили, что давление со стороны госдепартамента США не позволило тогда произвести замену», — указали в публикации.

В апреле появились слухи, что место Кулебы займет его заместитель Андрей Сибига, который в прошлом работал в офисе президента. Издание отметило, что в офисе президента жаловались, что министр иностранных дел избегал пачкать руки.

Вместе с Кулебой своих постов лишились еще несколько украинских чиновников, в том числе министр юстиции Денис Малюська и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте