Кулебу могли отправить в отставку в апреле, но Госдеп выступил против

Economist: Кулебу могли заменить на Сибигу еще в апреле, но Госдеп помешал

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба мог лишиться своего поста еще в апреле, но тогда отставке помешал Госдеп. Об этом сообщил журнал Economist со ссылкой на источники.

«Источники предполагают, что судьба Кулебы была предрешена в апреле. <…> Источники предположили, что давление со стороны госдепартамента США не позволило тогда произвести замену», — указали в публикации.

В апреле появились слухи, что место Кулебы займет его заместитель Андрей Сибига, который в прошлом работал в офисе президента. Издание отметило, что в офисе президента жаловались, что министр иностранных дел избегал пачкать руки.

Вместе с Кулебой своих постов лишились еще несколько украинских чиновников, в том числе министр юстиции Денис Малюська и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.