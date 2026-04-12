Киевский режим лжет о якобы отсутствии средств в бюджете, чтобы получить кредит на 90 миллиардов евро от ЕС на фоне сочувствия. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Деньги у них есть, и немалые. А такие заявления вбрасываются как еще один из аргументов, чтобы вызвать сочувствие у руководителей европейских стран», — отметил глава региона.

Сальдо выразил мнение, что Евросоюз раздумывает, как обойти вето Венгрии на передачу 90 миллиардов евро Украине.

Украинские СМИ писали, что страна столкнулась с глубоким бюджетным кризисом. Расходы бюджета превышают доходы, что привело к образованию финансовой ямы на сотни миллиардов евро.

В начале марта киевский режим получил первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов от МВФ в рамках программы расширенного финансирования сроком на четыре года.