Сальдо разоблачил ложь о банкротстве Украины
Сальдо: Киев лжет об отсутствии денег в бюджете ради помощи Евросоюза
Киевский режим лжет о якобы отсутствии средств в бюджете, чтобы получить кредит на 90 миллиардов евро от ЕС на фоне сочувствия. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Деньги у них есть, и немалые. А такие заявления вбрасываются как еще один из аргументов, чтобы вызвать сочувствие у руководителей европейских стран», — отметил глава региона.
Сальдо выразил мнение, что Евросоюз раздумывает, как обойти вето Венгрии на передачу 90 миллиардов евро Украине.
Украинские СМИ писали, что страна столкнулась с глубоким бюджетным кризисом. Расходы бюджета превышают доходы, что привело к образованию финансовой ямы на сотни миллиардов евро.
В начале марта киевский режим получил первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов от МВФ в рамках программы расширенного финансирования сроком на четыре года.