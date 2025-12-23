Налог на трусость. Как за страх европейских элит перед Россией будут платить немецкие пенсионеры?

Украина оказалась перед лицом катастрофического бюджетного дефицита. По оценкам экспертов, ее расходная часть в разы превышает доходную, создавая финансовую пропасть в сотни миллиардов. Европейский союз согласовал для Украины кредитную линию на общую сумму в 90 миллиардов евро. Сможет ли этот огромный кредит стать спасательным кругом для украинской экономики? Ответ на этот вопрос оказался гораздо сложнее, чем простая арифметика.

Европейский саммит раздора Европейские лидеры собрались в Брюсселе 18-19 декабря, чтобы обсудить, как финансировать украинский режим на ближайшие два года. Центральным и самым спорным вопросом стал план Еврокомиссии — так называемый «репарационный кредит» для Киева. Этот план предполагал, что ЕС возьмет деньги в долг, обеспечив его залогом в виде замороженных российских активов. Однако идея использовать российские средства в качестве залога сразу натолкнулась на жесткое сопротивление. Премьер Венгрии Виктор Орбан заранее отверг подобные варианты, заявив, что не позволит венгерским семьям «оплачивать войну за Украину». Против выступили также Италия, Болгария, Мальта и Бельгия. Последние, в чьих банках хранится основная часть замороженных российских активов открыто заявили, что опасаются ответных мер, которые в первую очередь затронут их финансовую систему.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

К началу встречи страны разделились на два лагеря: Германия и северные страны настаивали на схеме с российскими активами. Другие, включая скептически настроенную Бельгию, склонялись к варианту с обычными совместными займами. Бельгийский премьер Барт Де Вевер прямо заявил, что его страна не одобряет репарационный кредит. Он готов был «спрыгнуть со скалы» только при условии полного распределения рисков и защиты Бельгии, на что другие участники не спешили соглашаться. Кредит за свой счет После долгих споров лидеры Евросоюза все же нашли выход из тупика. Они окончательно отказались от идеи кредита под залог российских активов и выбрали схему совместных заимствований. ЕС согласовал выделение Украине беспроцентного кредита на общую сумму в 90 миллиардов евро. Деньги планируют взять в долг на внешних рынках, возложив обязательства на бюджет самого Евросоюза. Первый транш в размере 45 миллиардов евро Киев должен получить уже в 2026 году. Вторую половину средств планируют передать в 2027 году. Было согласовано и ключевое условие погашения самого кредита. Украина должна вернуть деньги только после окончания военного конфликта и выплаты Россией так называемых репараций. При этом российские активы остались в замороженном состоянии как потенциальный ресурс для будущего расчета. Канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявил, что ЕС оставляет за собой право использовать эти активы для погашения задолженности, если Москва откажется от добровольных выплат.

Фото: IMAGO/FINLEY MÖRCH / www.globallookpress.com

Еще одним итогом саммита стал открытый раскол внутри Евросоюза. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита, не желая нести финансовые обязательства. Эти страны предвидели, что этот план вряд ли понравится европейским налогоплательщикам. Согласно расчетам Еврокомиссии, которые привело издание Politico, ежегодное обслуживание процентов по этому долгу обойдется примерно в целых три миллиарда евро. Основное финансовое бремя ляжет на крупнейшую экономику блока — Германию. По оценкам специалистов, Берлину придется ежегодно выплачивать около 700 миллионов евро только на покрытие процентов. Премьер Словакии Роберт Фицо прямо пообещал, что его страна не будет участвовать ни в каком кредите для Украины. Виктор Орбан заявил, что условия договора привязали возврат средств к некоей военной победе, что означает узаконивание «логики войны» Брюсселя. «Проект», а не государство Принятому решению и перспективам финансирования Киева в беседе с 360.ru дал свою оценку экономист и политолог Александр Дудчак. По его мнению, исходя из того, что «Украина — это проект под внешним управлением, исполняющий задачи спонсоров», этот проект будет получать деньги, пока его кураторы будут готовы платить. При этом эксперт раскрыл подлинные, на его взгляд, причины ожесточенных споров вокруг замороженных российских активов и поддержки Украины. Он считает, что дело не только в декларируемых юридических рисках, но и в прямой экономической выгоде. Дудчак напомнил, что с замороженных российских активов Европа получает прибыль, и расставаться с таким ресурсом ей не хочется.

Бельгия переживает из-за того, что не хочет выпускать из своей финансовой системы такие замечательные ресурсы, которые приносят прибыль. С этой прибыли они платят налоги, а на них покупают оружие для ВСУ. И вдруг кому-то отдавать такие источники ну как-то совершенно не хочется бельгийцам. Они люди, как известно, такие очень прагматичные, расчетливые. Александр Дудчак экономист и политолог

Аналитик отметил, что ЕС, по его мнению, не планируют и возвращать российские активы законному владельцу: Евросоюзу очень удобно использовать российские средства в своих целях. «В любом случае, возвращать они не хотят. Они хотят пустить эти активы на поддержку, как они говорят, Украины. А на самом деле не на поддержку Украины, а на себя любимых. В основном на затраты, связанные с финансированием военно-промышленного комплекса», — заявил Дудчак.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com

Отказ Венгрии, Чехии и Словакии от участия в кредите эксперт называл важным симптомом. Он указывает на растущую неоднородность Евросоюза и возможное молчаливое одобрение этой позиции со стороны США. Как считает Дудчак, несмотря на растущую разобщенность в ЕС, деньги на «украинский проект» будут находить за счет дальнейшего уничтожения социальной сферы. В первую очередь, по его мнению, будут страдать наименее защищенные слои населения — пенсионеры и малоимущие.

Надолго ли их хватит? Пока для Украины деньги еще находят. Но когда не будет хватать денег, с баланса окончательно снимут пенсионеров, их и так урезают. Пособия студентам, инвалидам, стипендии и так далее. То есть будут уничтожать социальную сферу. Александр Дудчак

Итоговый вывод эксперта звучит достаточно жестко. По его мнению, украинский проект может рухнуть в один момент, например, при обвале фронта, но пока западные спонсоры готовы финансировать этот проект, он будет продолжать существовать. Вся схема, по мнению Дудчака, работает лишь до тех пор, пока находится источник денег. А источником средств для оплаты украинских золотых унитазов по-прежнему выступают обычные налогоплательщики, о которых вряд ли позаботятся жирующие чиновники, принимающие решение затягивать конфликт и закидывающие в топку очередные миллиарды.