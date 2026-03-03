Украина получила первый транш от МВФ

Украина получила первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

«Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), 1,5 миллиарда долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности», — написала Свириденко в своем телеграм-канале.

Глава фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что риски для Киева очень высоки. Погашение долга будет зависеть от внешней поддержки и действий властей.

Украина столкнулась с глубоким бюджетным кризисом. Эксперты утверждают, что расходы страны значительно превышают доходы, что привело к образованию огромной финансовой ямы на сотни миллиардов.