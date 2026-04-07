Ситуация безвыходная: в Европе захотели пересмотреть или отменить право вето

Politico: в ЕС хотят пересмотреть или отменить право вето из-за паралича системы

Все больше стран Евросоюза во главе с Германией и Швецией хотят пересмотреть право вето или отменить его целиком, чтобы одна страна не могла блокировать действия всего блока. Об этом сообщила газета Politico .

«Неспособность ЕС единогласно принимать решения, такие как разблокировка 90-миллионного кредита для Украины или санкции против России и Западного берега реки Иордан, парализует систему», — заявили собеседники газеты.

По их словам, недовольство безвыходной ситуацией выходит наружу. При этом европейские политики опасаются, что Венгрия сохранит свой курс, даже если премьер Виктор Орбан потерпит поражение на выборах.

Ранее евродепутат Пекка Товери не исключил, что Венгрию лишат вето, если Орбан переизберется премьер-министром.