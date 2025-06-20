На Украине призвали решить языковой вопрос без лишнего шума

Языковой вопрос на Украине нужно решать без лишнего шума и пиара. Об этом заявил претендент на должность уполномоченного по защите государственного языка республики Александр Завальский в Facebook.*

По словам Завальского, при решении языкового вопроса нужно исключить излишнюю публичность и резкие действия. Он отметил, что социологи уже разработали концепцию по продвижению украинского языка.

В планах Завальского восстановить статус государственного языка в рамках госполитики по украинизации.

Ранее на Украине предложили запретить русский язык в школах. Министр образования страны Оксен Лисовой назвал русский язык оружием.

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