Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Информация об этом появилась на официальном портале нормативно-правовых актов.

Принятое нововведение вносит изменения в ряд нормативных актов, в числе которых законы «О рекламе», «О защите прав потребителей» и Градостроительный кодекс. Оно направлено на защиту русского языка как государственного, уменьшение количестве использования иностранных слов и соблюдение норм современного литературного языка.

Согласно опубликованному тексту закона, вся потребительская информация, к которой относятся вывески, указатели и реклама, должны быть оформлены на русском языке. Использование других языков разрешат только при идентичности содержания и одинаковом оформлении. Эти требования не будут распространяться на фирменные названия и товарные знаки.

Кроме того, теперь жилые комплексы и микрорайоны не смогут носить названия, написанные не кириллицей или звучащие на иностранный манер. Представителей СМИ обязали соблюдать нормы литературного русского языка и публиковать информацию без грамматических и лексических ошибок.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил внести в КоАП России поправку об увеличении штрафа за употребление нецензурной лексики в общественном месте.