Политолог Дизен: Запад просит перемирия, чтобы перевооружить ВСУ и бросить на РФ

Запад хочет перемирия с Россией, чтобы за это время накачать оружием Украину и сподвигнуть ВСУ на новые боестолкновения. Такое мнение высказал норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала журналистки Рейчел Блевинс.

Эксперт отметил, что конфликт на Украине давал возможность Западу «ослабить» Россию, но эта затея провалилась, и ВСУ уже третий год терпят поражение. Теперь западные партнеры Киева заговорили о перемирии.

«Москве в этом случае нужно быть осторожной, потому что Запад лишь хочет выиграть время, чтобы перевооружить украинскую армию и заново броситься в бой», — предупредил политолог.

Дизен отметил конструктивный подход России к вопросу разрешения конфликта — она хочет долгосрочного урегулирования.

Разговоры украинских властей о переговорах и перемирии ничего не стоят, считает обозреватель сайта kp.ru. В России понимают, что передышка нужна Киеву для перевооружения.

Серьезно заявление украинских властей о переговорах не воспринимают даже на самой Украине. Политолог Юрий Дудкин заявил, что все «это треп».