«Это треп». Украинский политолог призвал не доверять словам Кулебы на счет переговоров

Политолог Дудкин: капитуляцию Украины могут подписать военные, а не политики

Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency
Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доверять заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией нельзя, заявил в беседе с РИА «Новости» участник движения «Другая Украина» политолог Юрий Дудкин. Если положение на фронте изменится, капитуляцию могут подписать не политики, а военные.

«Все, о чем говорит Кулеба сейчас, — это треп, который не имеет никакого значения для того, чтобы выйти к переговорам или хотя бы предварительно начать их», — заявил украинский политолог.

Дудкин считает, что министр сделал это заявление, потому что ему было некомфортно находиться рядом с главой МИД КНР Ван И, который уверен, что разрешить украинский конфликт можно только с помощью переговоров.

Эксперт напомнил, что на Украине действует закон, запрещающий Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией. Поэтому диалог смогут начать военные, а не политики и «пустословы как Кулеба»

Кулеба ранее в разговоре с китайским министром заявил, что Украина готова к переговорам с Россией.

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