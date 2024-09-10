Украинский город бросит на борьбу с русской речью «языковые патрули»

Появление русской речи на улицах Ивано-Франковска не понравилось мэру города Руслану Марцинкиву, и он объявил о введении «языковых патрулей», которые станут следить за чистотой речи жителей. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook*.

Тех, кто не владеет украинским языком, Марцинкив призвал срочно отправиться на курсы.

«К сожалению, русского языка стало больше в нашем городе. А это проблема нашего государства», — написал мэр Ивано-Франковска.

Чиновник добавил, что обсудил инициативу с уполномоченным по защите государственного языка на Украине Тарасом Креминем, и пообещал, что расскажет горожанам о реализации своей идеи позднее.

В конце июня Верховная рада Украины приняла закон, запретивший использование русского языка в детских садах. Инициативу жестко раскритиковал парламентарий от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, который заявил, что для уплаты налогов и службы в армии знание украинского языка не требуется.

Новые ограничения дополнили уже действующие запреты в области украинского образования. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в стране остались только три школы с русским языком.

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