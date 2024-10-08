На Украине не нашли денег на образование языковых патрулей

Заммэра Ивано-Франковска Федоров: в бюджете нет средств на языковые патрули

В Ивано-Франковске не нашли средств в бюджете на создание языковых патрулей. Об этом сообщил заместитель мэра города Виталий Федоров «Украинским новостям».

Он уточнил, что по состоянию на конец сентября языковые инспекторы не начали работать.

«Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирование патрулей, и финансирование на эти нужды не предусмотрено», — указали в письме мэрии.

Создание языковых патрулей еще в начале сентября анонсировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Волонтеров должны были обучить слежке за использованием украинского языка жителями города в публичных пространствах. Мэр призывал тех, кто не говорит по-украински, срочно отправиться на курсы.

Летом Верховная рада приняла закон о запрете использования русского языка в детских садах. Депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал инициативу. Он напомнил, что для уплаты налогов и службы в армии не требуется знание украинского языка.