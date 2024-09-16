«Рад узнать». Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал кандидата в президенты США Дональда Трампа после второго покушения. В соцсети Х украинский политик пожелал ему и его семье всего наилучшего.

«Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали», — написал Зеленский.

Президент добавил, что принцип верховенства права должен быть превыше всего. Политическому насилию нет места нигде в мире, подчеркнул он.

Второе покушение на Трампа произошло 15 сентября, когда бывший лидер Соединенных Штатов играл в гольф на своем поле в Уэст-Палм-Бич. Трамп не пострадал, он даже отшутился, что огорчен тем, что не смог завершить партию.

Совершить покушение на кандидата в президенты мог Райан Уэсли Раут. Подозреваемый вербовал наемников для ВСУ и искал добровольцев для украинского интернационального легиона.

Ранее в Кремле заявили, что видят напряженную обстановку в США в период предвыборной кампании на фоне сообщений о покушении на Трампа. Но Россия не вмешивается в происходящее.