Названа возможная причина второго покушения на Трампа

Райан Уэсли Раут мог совершить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за его высказываний против помощи Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Подозреваемый в покушении на Трампа веровал наемников для ВСУ и искал добровольцев для украинского интернационального легиона. В одном из интервью 2022 года он рассказал, что приехал в Киев, где собирает пожертвования для ВСУ.

Сам он не пошел в ряды украинской армии из-за плохого здоровья и возраста — тогда ему было 56 лет. Раут заявлял, что ему не важен уровень подготовки или пол человека, чтобы определить их в подразделения. На видео, которое публиковали в канале, он признался, что не понимает, почему к нему никто не идет записываться.

По информации с акаунта LinkedIn, он учился в Сельскохозяйственном и техническом государственном университете Северной Каролины. В 2018 году переехал на Гавайи.

Возле гольф-клуба Trump West Palm Beach раздались выстрелы. Трамп не пострадал и находится в безопасности. Он пошутил, что огорчился из-за того, что не смог завершить игру в гольф из-за покушения.