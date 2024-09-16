Песков заявил о напряженной обстановке в США в период предвыборной кампании

В Кремле видят напряженную обстановку в США в период предвыборной кампании на фоне сообщений о покушении на Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

По словам Пескова, Кремль внимательно следит за информацией, поступающей из США. Он подчеркнул, что при этом РФ «никогда не вмешивалась и не вмешивается» в происходящее в Штатах.

«Мы видим, насколько там напряженная обстановка, в том числе и между политическими конкурентами, политическая борьба обостряется, самые разные методы задействуются», — сказал Песков.

В воскресенье, 15 сентября, возле гольф-клуба Trump West Palm Beach на кандидата в президенты в США пытался совершить покушение ранее судимый житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Трамп позже сообщил своим сторонникам в информационной рассылке, что не пострадал и находится в безопасности.