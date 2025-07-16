Промышленные объекты пострадали после взрывов в Винницкой области

В Винницкой области Украины после взрывов пострадали объекты промышленной инфраструктуры. Об этом утверждает замглавы областной военной администрации Наталья Заболотная, ее слова привела пресс-служба региональных властей.

«На одном из объектов локализовали пожар. На другом спасатели еще работают над этим», — заявила она.

Заболотная не стала уточнять, о каких конкретно объектах идет речь.

Днем ранее на фоне воздушной тревоги на Украине зафиксировали взрывы в Кривом Роге, Киевской области и Харькове. Также сильные хлопки зафиксировали в подконтрольном украинским боевикам Херсоне, данные подтверждал мэр Харькова Игорь Терехов.

До этого Министерство цифровой трансформации Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги в 10 регионах Украины, в том числе Киевской области и Киеве.

Также 15 июля, мощные взрывы прогремели в порту Одессы. Предварительно, по целям прилетели ракеты «Искандер».