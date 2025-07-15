Мощные взрывы прогремели в порту Одессы

Военкор Котенок: «Искандеры» прилетели по целям в порту Одессы

Мощный удар нанесли по целям в Одессе. Взрывы прогремели в районе городского порта, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Предварительно, по цели прилетел „Искандер“», — написал он.

Судя по опубликованному видео, над портом Одессы после ударов поднялся большой столб дыма.

По данным Telegram-канала «Страна.ua», в Одесской области объявили воздушную тревогу. Также без подробностей сообщалось о взрывах в Одессе.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по территории завода «Стальканат» в Одессе. В результате было уничтожено подземное управление. На предприятии находилась штаб-квартира руководителей одесского ТЦК.

До этого серия взрывов прогремела в Киеве. Над столицей Украины зафиксировали около 30 беспилотников.