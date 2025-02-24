Украине пойдет на пользу, если к власти придут заручившиеся доверием народа политики. Президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным призвал действовать более энергично.

«С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины», — сказал он.

Решения нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, по мнению Путина, токсичны для его армии и общества. Он обвинил политика в уклонении от мирного урегулирования конфликта, ведь в этом случае придется отменить военное положение и провести выборы. Запретом на переговоры он загнал себя в тупик. Его шансы на победу глава государства оценил как нулевые.