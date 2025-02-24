Путин назвал нулевыми шансы Зеленского победить на выборах

Президент России Владимир Путин оценил шансы украинского лидера Владимира Зеленского победить на выборах как нулевые. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале .

«Шансы Зеленского победить на выборах президента Украины равны нулю», — отметил глава государства.

Путин добавил, что, по российским данным, рейтинг украинского лидера в два раза ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Путин также уверен, что Зеленский уже становится токсичной фигурой не только для украинской армии, но и для общества в целом. В частности, приказы украинского лидера, которые неизвестно на чем основаны, приведут к катастрофическим потерям для ВСУ.

Ранее Путин высказался о возможном соглашении между США и Украиной по редкоземельным ресурсам, подчеркнув, что Москву это не касается, так как это «не наше дело».