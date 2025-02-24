Президент России Владимир Путин обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт мирным путем. Он заявил корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, что глава киевского режима загнал себя в тупик.

«Дело в том, что он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения», — сказал Путин.

В этом случае, объяснил президент, на Украине придется провести выборы, так как оснований для их дальнейшего откладывания не останется. Путин заявил, что Зеленский сам загнал себя в тупик.

Россия заинтересована в скорейшем установлении мира на Украине, но лидер киевского режима мешает этому, заявил Путин. Он назвал украинского политика токсичным как для армии, так и для общества в целом.