Токсичность президента Украины Владимира Зеленского распространилась на его армию и общество в целом. Российский лидер Владимир Путин заявил об этом корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Запись разговора опубликовали в Telegram-канале журналиста.

«Сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для Вооруженных сил Украины, потому что он дает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политического», — сказал глава государства.

Путин заявил, что неизвестно на чем основанные приказы Зеленского чреваты тяжелыми последствиями. По его мнению, они приведут к катастрофическим потерям для ВСУ.

Президент прокомментировал также готовящуюся между США и Украиной сделку по редкоземельным металлам в счет уплаты помощи со стороны администрации экс-президента Джо Байдена. Путин отказался оценивать перспективы такого соглашения и заявил, что этот вопрос не касается Россию.