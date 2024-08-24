Президент Польши приехал в Киев и встретился с Зеленским

Лидер Польши Анджей Дуда на поезде прибыл в украинскую столицу с неанонсированным визитом. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии польского президента.

Она опубликовала фотографии и видеозапись, на которой Дуда приветствует Владимира Зеленского и обнимает его. Также канцелярия отметила, что президенты открыли в Киеве аллею в честь лидеров, которые посетили страну во время конфликта.

Ранее в Киев прибыл премьер Индии Нарендра Моди. Он встретился с Зеленским и обсудил с ним урегулирование конфликта. Перед поездкой в Киев Моди провел в Варшаве переговоры с премьером Польши Дональдом Туском.

Глава польского правительства выразил мнение, что Индия имеет возможность сыграть важную роль в мирных переговорах. Он добавил, что поездка Моди на Украину может «иметь историческое значение». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 августа заявил, что Украина отказалась от посредничества индийской стороны в переговорах.