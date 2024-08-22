Премьер Польши заявил о позитивной роли Индии в прекращении конфликта на Украине

Туск: Индия может сыграть важную роль в прекращении боевых действий на Украине

Fot.Tedi/Newspix.Pl
Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что глава правительства Индии Наренда Моди может сыграть значимую позитивную роль в прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Глава польского правительства высоко оценил заинтересованность Моди в прекращении конфликта на Украине. Он добавил, что Индия в этом вопросе может сыграть важную роль.

«Я очень рад, что господин премьер подтвердил готовность внести свой личный вклад в мирное, справедливое, быстрое окончание конфликта на Украине», — отметил Туск.

Комментируя предстоящий визит Моди в Киев, Туск выразил уверенность, что «этот визит может иметь историческое значение».

Ранее Туск рассказал о жалобе президента Украины Владимира Зеленского на то, что ему не рассказали о подготовке визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию.

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