Кулеба заявил, что Украина не будет использовать Индию в качестве посредника в переговорах

Кулеба: Украина не добивается от Индии посредничества в переговорах с Россией

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI
Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Украина не собирается использовать Индию в качестве посредника для переговоров с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью The New York Times.

Заявление прозвучало на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев в пятницу, 23 августа.

Кулеба в ходе общения с журналистом газеты отметил, что этот визит представляет собой «значительный дипломатический прорыв» для Киева в его стремлении повлиять на нейтральные страны, чтобы они продемонстрировали баланс в отношениях с конфликтующими сторонами.

Телеканал NDTV сообщил, что индийский премьер-министр прибыл в Киев после своего двухдневного визита в Польшу. На Украине у главы индийского правительства запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским. Авторы сюжета добавили, что темой переговоров политиков станут перспективы решения украинского конфликта.

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Lu Hanxin/Xinhua

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