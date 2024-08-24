В Индии раскрыли главную тему переговоров Моди и Зеленского

МИД Индии: Моди и Зеленский в Киеве больше всего обсуждали конфликт на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и украинский лидер Владимир Зеленский на двусторонних переговорах основную часть времени уделили обсуждению конфликта на Украине. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции, его слова передало РИА «Новости» .

«Большая часть этого времени (переговоров Моди и Зеленского — прим. ред.) была посвящена вопросу конфликта на Украине», — сказал он.

Дипломат отметил, что позиция Индии по украинскому кризису основана на необходимости переговоров между государствами. В стране считают, что решать мирные вопросы на поле боя невозможно. Также в диалоге с Зеленским Моди упомянул свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сказал Джайшанкар.

Премьер Индии прибыл в Киев 23 августа. Он запланировал пробыть в столице Украины один день. В программу его визита включили общение не только с Зеленским, но и с индийскими гражданами, которые находятся в этом государстве.