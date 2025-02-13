Отрывок из выступления Михаила Задорнова, которое прошло много лет назад, вновь разлетелся по Сети. В нем сатирик иронизировал на тему международных отношений. Сейчас многие посчитали, что его слова были в чем-то пророческими.

«Мировые новости: США умоляют Россию забрать обнаглевших хохлов назад в СССР», — сказал Задорнов.

Многие интернет-пользователи сочли, что предсказание писателя и юмориста уже сбывается. На днях американский президент Дональд Трамп публично допустил, что однажды Украина может стать частью России.

По словам лидера США, Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств Соединенных Штатов, так как «может стать Россией в какой-то день».

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия и США планируют вести переговоры без участия Украины и без заключения соглашения о перемирии. Это, заметил Риттер, заставит Украину «умолять о мире».

Накануне российский и американский президенты поговорили по телефону. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с необходимостью закончить конфликт на Украине.