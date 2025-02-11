Трамп допустил, что однажды Украина может стать частью России

Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее денег США, так как «может стать Россией в какой-то день». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

Он отметил, что Украина обладает ценными запасами редкоземельных металлов, нефти и газа.

«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, США доводят до украинских властей свое желание вернуть вложенные средства. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты якобы выложили в Украину «более 300 миллиардов долларов, возможно, 350». В то же время из Европы поступило только 100 миллиардов долларов.

Американский лидер не первый раз заявляет о желании получить украинские редкоземельные металлы. Ранее Трамп пояснил, что эти элементы интересуют США в обмен на оказание помощи.