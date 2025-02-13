«Заставит умолять». В США оценили план Трампа по Украине

Риттер: Россия займет доминирующую позицию на переговорах с США по Украине

Россия будет контролировать переговорный процесс с США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х .

По его словам, Россия и США планируют вести переговоры без участия Украины и без заключения соглашения о перемирии.

«Это означает, что Россия будет контролировать переговоры и ситуацию на поле боя. <…> [Президент США Дональд] Трамп это делает намеренно. Это заставит Украину умолять о мире», — написал он.

До этого Трамп усомнился, что Украина сможет вернуться к границам 2014 года, так как российские военные за время проведения спецоперации уже успели занять много территорий.

Ранее глава Белого дома провел телефонный разговор с Путиным, обсудив двусторонние отношения, ситуацию на Украине и другие проблемы. После этого американский лидер позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, позже отметив, что тот стремится к миру, как и российский президент.