«Поступок очень смелый». Песков высказался о попытке одесситки вывесить флаг России

Жительница Одессы Елена Чесакова, попытавшаяся повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II, проявила смелость. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что украинские власти не стали отправлять женщину в тюрьму, а поместили под домашний арест. По его словам, одесситка находится в зоне внимания.

«Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем», — добавил Песков.

Полиция задержала Чесакову 8 октября. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщал об убийстве одесситки после ареста и перевода в следственный изолятор. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила горожанку с Зоей Космодемьянской.

Мать Чесаковой призналась, что та не поменяет свои убеждения, даже если ей придется отправиться в тюрьму. По ее словам, на Украине семья оказалась «волею судьбы», а до этого жила в селе Большая Заимка под Иркутском.