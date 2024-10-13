«Образец мужества». Симоньян призвала помнить вывесившую флаг РФ в Одессе женщину

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила украинку, пытавшуюся в Одессе повесить флаг РФ на постамент снятого памятника императрице Екатерине II, с Зоей Космодемьянской. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» .

Симоньян призвала запомнить имя и фамилию это невероятно смелой женщины — Елены Чесаковой, добавив, что несколько дней назад она мученически умерла в украинском СИЗО. Ей было всего 43 года.

«По мужеству и по смелости сравнима с теми образцами женского мужества и смелости, которые мы все проходили в школе, с Зоей Космодемьянской и другими замечательными женщинами», — заявила журналистка.

Симоньян подчеркнула, что Чесакова помнила, что Одесса была основана императрицей Екатериной II, которая также придумала и название городу.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что одесситку убили в ночь на 10 октября после ареста и перевода в СИЗО, а украинские правоохранители озвучили в качестве официальной причины якобы смерть от сердечной недостаточности.