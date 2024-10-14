«Хоть в тюрьму». Задержанная в Одессе за российский флаг отказалась идти на поклон
RT: мать задержанной в Одессе Чесаковой рассказала об убеждениях дочери
Мать задержанной одесситки Елены Чесаковой, пытавшейся повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II, рассказала RT, что ее дочь не станет менять убеждения, даже если ей придется сесть в тюрьму. Женщина призналась, что Елена говорит то, что многие в Одессе думают, но боятся высказать вслух.
Собеседница издания рассказала, что и она, и ее дочь — русские, жили в селе Большая Заимка в Иркутской области. На Украине оказались «волею судьбы».
«В душе мы все россияне», — заявила женщина.
Елена особенно обозлилась на украинскую власть после 2 мая 2014 года, поделилась собеседница RT. А в последнее время в Одессу стало переезжать много украинцев с западной части страны, которые пытаются установить свои правила. Адвокат Елены сказал, что она должна извиниться и заявить, что изменила мнение.
«Она адвокату сказала „Я мнений своих не меняю, как говорила, так и буду говорить“», — рассказала мать задержанной, которая на данный момент находится в Чехии.
Адвокат предвещает долгий и сложный процесс.
«Она сказала: „Мама, пусть меня даже посадят“», — отметила женщина.
Елена надеется, что когда в Одессу придет российская власть, то все обвинения с дочери снимут. Женщина не сомневается, что так и будет, так как Одесса всегда была русским городом.
«Очень много людей в душе поддерживают все, что она говорит, а сказать боятся», — подчеркнула собеседница издания.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила Елену с Зоей Космодемьянской. Она призвала запомнить имя и фамилию этой невероятно смелой женщины.