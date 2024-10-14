Мать задержанной одесситки Елены Чесаковой, пытавшейся повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II, рассказала RT , что ее дочь не станет менять убеждения, даже если ей придется сесть в тюрьму. Женщина призналась, что Елена говорит то, что многие в Одессе думают, но боятся высказать вслух.

Собеседница издания рассказала, что и она, и ее дочь — русские, жили в селе Большая Заимка в Иркутской области. На Украине оказались «волею судьбы».

«В душе мы все россияне», — заявила женщина.

Елена особенно обозлилась на украинскую власть после 2 мая 2014 года, поделилась собеседница RT. А в последнее время в Одессу стало переезжать много украинцев с западной части страны, которые пытаются установить свои правила. Адвокат Елены сказал, что она должна извиниться и заявить, что изменила мнение.

«Она адвокату сказала „Я мнений своих не меняю, как говорила, так и буду говорить“», — рассказала мать задержанной, которая на данный момент находится в Чехии.

Адвокат предвещает долгий и сложный процесс.

«Она сказала: „Мама, пусть меня даже посадят“», — отметила женщина.

Елена надеется, что когда в Одессу придет российская власть, то все обвинения с дочери снимут. Женщина не сомневается, что так и будет, так как Одесса всегда была русским городом.

«Очень много людей в душе поддерживают все, что она говорит, а сказать боятся», — подчеркнула собеседница издания.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила Елену с Зоей Космодемьянской. Она призвала запомнить имя и фамилию этой невероятно смелой женщины.