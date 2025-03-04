Зеленского обвинили в упрямстве после перепалки с Трампом

Перепалка президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала упрямство последнего. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, украинский лидер не настроен на переговоры. При этом было «невероятно приятно» наблюдать, как глава США и вице-президент отстаивают интересы страны и делают это достоянием мира, чтобы все увидели, с чем Трамп и его команда сталкиваются за закрытыми дверями во время переговоров о мирном соглашении с Россией.

«И что является проявлением упрямства со стороны Зеленского и украинцев», — добавила Левитт.

На прошлой неделе Трамп отчитал Зеленского, когда тот приехал на подписание соглашения о совместной разработке украинских недр. В результате сделка сорвалась, украинский лидер досрочно покинул Вашингтон.

После перепалки в Белом доме Трамп поручил приостановить военную помощь Украине. Приказ уже направили главе Пентагона Питу Хегсету.